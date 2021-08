TORNA IL POWER-POP DEI PERSIAN LEAPS: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “WHEN THIS GETS OUT”

Drew Forsberg è pronto a farci alzare il volume per sparare alla grande il suo power-pop, naturalmente a nome Persian Leaps. “When This Gets Out” è la prima anticipazione di quella che sarà la nuova uscita, attesa per il 1 ottobre, ovvero “Drone Etiquette”. Tra Lemonheads e Foo Fighters, tra college-rock e i Guided By Voices più sbarazzini, ancora una volta il bersaglio è pienamente centrato.

Drone Etiquette by The Persian Leaps

Lo stesso Drew Forsberg dice sul brano: “Ogni settimana, fino a poco tempo fa, sembrava che ci fosse un nuovo scandalo legato a Trump che di diritto avrebbe dovuto affondarlo. Tuttavia, invece di generae conseguenze, lo scandalo sarebbe stato eclissato la settimana successiva da qualcosa di ancora più spaventoso. Dopo un po’ la gente non si preoccupava nemmeno più di prestare attenzione. ‘When This Gets Out’ immagina qualcosa di abbastanza grande da tagliare l’apatia, acquisire sostenitori e, finalmente, fare la differenza“.