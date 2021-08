AJAX: LA TERZA MAGLIA DELLA SQUADRA è UN OMAGGIO A BOB MARLEY

L’Ajax ha presentato questa mattina, tramite le pagine social, la nuova terza divisa che verrà indossata nel corso della stagione 2021/2022.

La nuova maglia, come si nota dai colori, è un vero e proprio omaggio al cantante Bob Marley e alla sua “Three Little Birds”, canzone spesso intonata dai tifosi della squadra olandese sugli spalti della Johan Cruyff Arena.

Rise up this mornin’, smile with the rising sun.

Introducing our new 21/22 third jersey, inspired by our collective love for @BobMarley and his Three Little Birds. pic.twitter.com/YiPUS7AR19

— AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021