ASCOLTA LA NUOVA ANTICIPAZIONE DI JAMES BLAKE DAL DISCO IN ARRIVO: ECCO “LIFE IS NOT THE SAME”

James Blake ha pubblicato la nuova canzone “Life Is Not the Same”. Il brano apparirà sul suo prossimo album, “Friends That Break Your Heart”, che uscirà il 10 settembre.

I preorder per “Friends That Break Your Hear”t sono già attivi.

Alla fine dell’anno scorso, Blake ha dato alle stampe un EP di sei brani con canzoni di Beyoncé, Billie Eilish e Joy Division.

Photo: Colakovicsrdjan, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons