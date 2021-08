SI CHIAMA “I LOVE YOU UNCONDITIONALLY, SURE AM GOING TO MISS YOU” IL NUOVO EP, A SORPRESA, DEI DMA’S

I DMA’S hanno pubblicato a sorpresa un nuovo EP intitolato “I Love You Unconditionally, Sure Am Going To Miss You”, che segna il loro ritorno in pista dopo il terzo album “The Glow“, arrivato l’anno scorso.

L’EP di quattro tracce è stato prodotto dalla band stessa e registrato con Dylan Adams, che aveva l’avorato anche sull’EP di debutto della band del 2014. È guidato dal singolo “We Are Midnigh”‘, che il trio ha descritto in una dichiarazione come “una rumorosa esplosione di guitar pop che ci riporta alle nostre radici“.

“Questo EP era nella traiettoria naturale che a volte si può prendere in una band“, ha commentato Johnny Took. “Lavori con diversi produttori, e vuoi continuare a cambiare, ma c’è anche qualcosa nel tuo nucleo che ti tira indietro. A volte è bello tornare alle proprie radici“.

