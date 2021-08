ASCOLTA “A CARNIVAL OF SORTS: AN R​.​E​.​M. COVERS COMPILATION”, LA RACCOLTA TRIBUTO AI R.E.M. CURATA DA GOD IS IN THE TV ZINE

ASCOLTA “A CARNIVAL OF SORTS: AN R​.​E​.​M. COVERS COMPILATION”, LA RACCOLTA TRIBUTO AI R.E.M. CURATA DA GOD IS IN THE TV ZINE

Il famoso sito musicale www.godisinthetvzine.co.uk ha realizzato una compilation basata su cover dei R.E.M., interpellando una serie di gruppi ed artisti che anche qui sui IFB stimiamo e di cui abbiamo parlato spesso.

L’intero album è ora disponibile per l’acquisto a 6 sterline su Bandcamp e tutti i profitti andranno a Help Musicians (www.helpmusicians.org.uk) che ha fatto un grande lavoro per i musicisti quando non potevano andare in tour a causa della pandemia.

La tracklist di 40 pezzi, come ci fa sapere Bill Cummings, editore di GIITTV Zine, è stata registrata per la maggior parte proprio per questo progetto, con artisti da tutto il mondo, dal Galles, Atene, Londra, Edimburgo, Svezia, Giappone, Australia e ogni artista ha interpretato i R.E.M. nel suo stile, rendendo affettuosamente omaggio a una delle più importanti band alternative rock della nostra era. Stipe, Buck, Berry e Mills hanno espresso un giudizio davvero positivo sul lavoro che ha visto coinvolta non solo la webzine, ma anche etichette come Libertino, Reckless Yes, Fierce Panda, Bubble Wrap recordings oltre a Mike Turner di Happy Birthday To Me Records e Samantha Chamberlaine e Chris del podcast Waiting Room.

Kevin Alvir si è occupato della cover della compilation.

Beh, buon ascolto…