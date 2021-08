SONO TORNATI I LETTING UP DESPITE GREAT FAULTS: ASCOLTA IL NUOVO BRANO “GEMINI”

Accidenti, chi si rivede! E’ davvero un piacere ritrovare i veterani dream-pop Letting Up Despite Great Faults, attivi fin dal lontano 2006 e nati per mano di Mike Lee.

Accostati spesso a big come Postal Service, M83 e Radio Dept i Letting Up Despite Great Faults avevano pubblicato il loro ultimo album “Neon” nel lontano 2014, ma ora l’attesa è finita. “Gemini” infatti segna la prima uscita anticipatoria di un nuovo disco che si profila all’orizzonte.

Il tocco magico non si è assolutamente perso per strada. Il pezzo ha ritmo e parte subito deciso, ma l’atmosfera sognante si interseca perfettamente anche su questa base sostenuta. I synth disegnano trame dolcemente melodiche che aprono la strada a un ritornello zuccheroso e agrodolce che entra subito in testa.