TRACK: RICHARD OROFINO Wanna Say

Ma che delizia zuccherosa questa “Wanna Say”. Il buon Richard Orofino piazza un numero delicatissimop di bedroom-pop, piacevolissimo e dannatamente irresistibile. Un ritornello che entra subito in testa, con questo synth che segna la via melodica in loop e tra il ritmico battere di mani, tamburelli, chitarre acustiche e coretti micidiali ecco che innamorarsi di un branocosì pop è inevitabile. Canzone casaliga al 100% visto che Richard ha usato tastiere vintage, registrazioni iPhone di chitarre e memo vocali di canti di uccelli a Long Island.

Richard Orofino, cantautore/produttore di Brooklyn, ha iniziato a scrivere e produrre musica nel 2013, prima con il pianoforte, passando alla batteria e poi alla chitarra, il tutto mentre affinava le sue capacità di produzione creando centinaia di gemme pop da camera da letto nella soffitta della casa dei suoi genitori a Northport, NY. L’anno scorso è uscito l’EP autoprodotto “SPELL” che mette in mostra un grande gusto nel gestire svariate influenze.

Se dovessimo chiedere a Richard di cosa parlano le sue canzoni probabilmente risponderebbe che toccano i temi dell’ amore indissolubile, del romanticismo doloroso e della bellezza nell’oscurità. Questo nuovo singolo così accattivante segna, in modo ottimo, la strada verso una nuova uscita che sembra condurre su ottimi territori pop.

