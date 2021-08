THE FELICE BROTHERS: “TO-DO LIST” è IL NUOVO SINGOLO

Manca ormai meno di un mese all’uscita del nuovo album dei Felice Brothers, “From Dreams To Dust”, in arrivo il prossimo 17 settembre via Yep Roc Records a distanza di oltre due anni dal precedente, “Undress”.

La band folk-rock di NYC prosegue con la formazione a quattro composta dai fratelli Ian e James Felice, dal bassista Jesske Hume (Conor Oberst, Jade Bird) e dal batterista Will Lawrence.

Tra gli ospiti del disco troviamo ben due terzi dei Bright Eyes: Nathaniel Walcott ha suonato la tromba, mentre Mike Mogis la pedal steel e si è inoltre occupato del mixing.

Il loro nuovo singolo si chiama “To-Do List” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Questa canzone parla di prendere qualcosa di così privo di valore poetico come un elenco di cose da fare e farlo funzionare come testo”, spiega Ian Felice. “Il take che abbiamo scelto è stato il primo. Aveva una qualità molto sciolta e giocosa che ci piaceva. Avevamo appena imparato la progressione di accordi circa cinque minuti prima di suonarla. Abbiamo riascoltato più take, ma questo ha dato la sensazione migliore.”

