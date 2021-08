A FINE OTTOBRE CI SARà UN CONCERTO ONLINE DEI THERAPY? PER FESTEGGIARE I LORO 30 ANNI DI CARRIERA

I veterani Therapy? hanno annunciato il loro primo concerto online in collaborazione con la piattaforma Stabal. Lo show sarà il 29 ottobre e celebrerà i 30 anni insieme della band (anche se ormai gli anni sono diventati 31, ma la pandemia ha rimandato i festeggiamenti).

Parlando dell’esperienza dal vivo, il vocalist Andy Cairns ha detto: “Venite e unitevi a noi in un granaio nero e vuoto mentre facciamo scorrere il materiale di 30 anni insieme. Sarà un viaggio intenso, caratterizzato da una serie di brani, oltre che da interviste e svariati altri frammenti di canzoni. Per quelli di voi che non hanno la possibilità di vederci spesso a causa della loro posizione geografica, questo è un modo perfetto per sperimentare il maelstrom dei Therapy? dal vivo. Per quelli di voi che hanno bisogno della vostra dose di T? dal vivo, beh, venite e unitevi a noi“.

Il biglietto per il concerto permetterà agli spettatori di accedere solo alla serata, mentre i deluxe-on demand e i gift pass daranno ai fan 30 giorni di accesso per rivedere lo streaming. I biglietti deluxe e gift permetteranno inoltre agli spettatori di accedere a un mini-documentario, un’intervista, un bis e altro ancora, con l’aggiunta di merch/CD disponibili da aggiungere all’opzione di acquisto dei biglietti.

Biglietti dal 25 agosto su Stabal.com

Photo: Frank Schwichtenberg, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons