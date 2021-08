ANDREA LASZLO DE SIMONE SI PRENDE UNA PAUSA A TEMPO INDETERMINATO DALLA MUSICA

Dopo aver trascorso buona parte della sua estate a realizzare uno dei suoi più grandi sogni, quello di scrivere – e registrare – una colonna sonora per un lungometraggio, Andrea Laszlo De Simone ha appena annunciato con un lungo post sui suoi canali social che il mini tour con l’Immensità Orchestra in partenza il 26 agosto da Torino, sarà l’ultima occasione per ascoltarlo dal vivo in Italia prima di una pausa a tempo indeterminato lontano dai palchi:

Torino, Roma e Bari saranno per me la chiusura di un ciclo.. o per meglio dire la chiusura di un primo, lungo e intensissimo giro durato praticamente 8 anni e sono emozionato come se dovessi esibirmi per la prima volta in vita mia.

Sicuramente continuerò a dedicare buona parte del mio tempo alla musica e sicuramente pubblicherò ancora canzoni e chissá che prima o poi non mi rimetta a fare qualche concerto, ma non so quando sarà, nè cosa sarà. Ho una gran voglia di vivere. Non prendete questo come un addio e non pensate che questi ultimi anni non mi abbiano reso felice!

Sono stati anni probanti, si, ma meravigliosi e soprattutto inaspettati come le belle sorprese o i regali nei giorni feriali.

Di seguito le ultime date per vedere dal vivo l’artista piemontese e la sua band prima di una pausa a tempo indeterminato:

26 agosto 2021 – Torino, TOdays Festival

28 agosto 2021- Roma, Si può fare Cavea, Auditorium Parco della Musica

29 agosto 2021- Bari, Locus Festival

Ecco le parole dell’artista sull’imminente allontanamento dalla musica:

Credit Foto: Marco Previdi