GUARDA LE SLEATER-KINNEY UNIRSI AI WILCO PER SUONARE DAL VIVO “A SHOT IN THE ARM”

Wilco e Sleater-Kinney sono attualmente impegnati in un tour condiviso che li sta portando sui palchi del Nord America.

In uno degli ultimi live a New York, al Forest Hills Stadium del Queens, la band di Jeff Tweedy, in ritardo causa disagi provocati dall’uragano Henri, è stata raggiunta on stage da Carrie Brownstein e Corin Tucker per eseguire dal vivo un estratto da “Summerteeth”.

Guarda l’esibizione di “A Shot In The Arm”: