TRACK: BILLIE FLYNN

Billie Flynn è una musicista della Cornovaglia: al suo attivo ha appena un singolo, ma ora ecco un altro brano, “Someone’s Daughter”, uscito per Never Fade Records e ascoltabile qui sotto.

La giovane folk-singer inglese dice del nuovo pezzo: “Questa è stata una grande canzone per me quando l’ho scritta, mi è sembrata una vera liberazione. Stavo lottando in quel momento e avevo solo il pensiero che, se non altro, sarò sempre una figlia, e questa è una cosa importante.”

Accompagnata solo dalla leggerezza della sua chitarra, la voce di Billie mette a nudo i suoi sentimenti: momenti di grande intimità che sanno emozionarci a cuore aperto.

Listen & Follow

Billie Flynn: Soundcloud