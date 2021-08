I R.E.M. CELEBRANO I 25 ANNI DI “NEW ADVENTURES IN HI-FI” RISTAMPANDO IL DISCO IN VERSIONE DELUXE

I R.E.M. CELEBRANO I 25 ANNI DI “NEW ADVENTURES IN HI-FI” RISTAMPANDO IL DISCO IN VERSIONE DELUXE

“New Adventures in Hi-Fi”, decimo album in studio dei R.E.M., tornerà in versione deluxe in occasione dei suoi 25 anni il prossimo 29 ottobre.

Tra i preziosi contenuti del nuovo boxset troveremo 13 B-sides e rarità dell’epoca, 64 minuti di video che nel 1996 furono proiettati sui palazzi di cinque città USA per promuovere il disco, i video in versione restauratata in HD dei singoli estratti tra i quali “Bittersweet Me”, “Electrolite” e “E-Bow the Letter”, un libro fotografico di 52 pagine con foto esclusive e note e riflessioni del giornalista Mark Blackwell, dei componenti dei R.E.M., Patti Smith, Thom Yorke e il produttore Scott Litt.

Ascolta un primo estratto: la versione alternativa di “Leave” brano che chiude il lato A del disco.

Nel 2019 i R.E.M. avevano realizzato la stessa operazione per i 25 anni di “Monster” disco del 1994 precedente proprio a “New Adventures in Hi-Fi” che uscirà due anni dopo.

Qui recuperi la nostra recensione celebrativa pubblicata in occasione del ventennale di “New Adventures in Hi-Fi”.