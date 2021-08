MILES KANE ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM: “DON’T LET IT GET YOU DOWN” E’ IL PRIMO SINGOLO ANTICIPATORE

In uscita il 21 gennaio su BMG, Miles Kane ha annunciato il suo nuovo album “Change The Show” (pre-order), condividendo oggi il primo brano “Don’t Let It Get You Down”.

“Questo album è nato da un intenso periodo di auto-riflessione, anche grazie a tutto questo tempo libero inaspettato“, dice Miles. “Ho scritto canzoni su alti e bassi della vita, sogni ad occhi aperti, veri amici e sentimenti profondi. Ho imparato a lasciare che il futuro si dispieghi da solo, rimanendo fedele a me stesso e questo ha portato a quello che mi sembra un album davvero edificante!”

“Change The Show” Tracklist:

1. Tears Are Falling

2. Don’t Let It Get You Down

3. Nothing’s Ever Gonna Be Good Enough (Feat. Corinne Bailey Rae)

4. See Ya When I See Ya

5. Never Get Tired of Dancing

6. Tell Me What You’re Feeling

7. Coming of Age

8. Change the Show

9. Constantly

10. Caroline

11. Adios Ta-ra Ta-ra