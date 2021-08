SHANNON LAY: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “A THREAD TO FIND”

Il quarto album solista di Shannon Lay, “Geist”, vedrà la luce il prossimo 8 ottobre, via Sub Pop Records, a distanza di poco più di due anni dal precedente, “August”.

Le tracce sono state registrate presso lo studio di Jarvis Taveniere dei Woods e poi sono state inviate a Ben Boye (Bonnie Prince Billy, Ty Segall) a Los Angeles e a Devin Hoff (Sharon Van Etten, Cibo Matto) a New York per ulteriori tocchi di produzione.

Tra gli ospiti del disco, invece, troviamo Ty Segall, Sofia Arreguin (Wand) e Aaron Otheim (Heatwarmer, Mega Bog).

L’ex componente dei Feels ha condiviso oggi un nuovo singolo, il delicato “A Thread To Find” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Kai MacKnight.

“”A Thread To Find” parla della ricerca di pezzi di te stesso in luoghi sconosciuti”, dice la Lay della traccia. “Si tratta di guardare le persone intorno a te crescere ed evolversi e di ammirare il caos e la bellezza di scoprire nuovi mondi dentro di noi. È riconoscere il coraggio e la forza l’uno nell’altro anche di fronte a grandi sfide. Ed è un promemoria per quando ti senti solo nel tuo viaggio che siamo in questo insieme. Sei da solo ma non solo.”

