TRACK: BLEACH LAB

Tra le nuove leve della musica indie-pop made in UK ci siamo innamorati dei Bleach Lab. Il quartetto londinese ci aveva convinto con l’ EP “A Calm Sense Of Surrounding” a cui avevamo dato un meritato 8 in pagella, ora ecco il ritorno con un nuovo singolo, “Real Thing”.

Real Thing by Bleach Lab

Se dovessimo trovare un riferimento immediato non potremmo che pensare al terzo disco dei favolosi The Sundays. Ecco quindi magie guitar-pop elettro acustiche che si sviluppano in un mid-tempo dolcissimo e ricco di posia agrodolce. Incanto per mente e cuore.

