TRACK: LUMARI

“Doors And Corners” è il primo singolo dei Lumari, ma i gemelli Dave (batteria) e Dan West (chitarra, basso) hanno già una pluridecennale esperienza a livello internazionale.

In questa nuova avventura insieme a loro ci sono Robert Caple (chitarra, basso) e la cantante Kalli Anderson, trovati su Craiglist, a cui si aggiunge anche la collaborazione con il noto produttore Eric Olsen (Brian Setzer, One Republic, Rocket From the Crypt).

Con questo primo brano, uscito per Dowd Records, la band di stanza a Minneapolis si muove su piacevolissimi e potenti territori shoegaze, mentre la delicata voce della Anderson disegna delicate melodie in cui tuffarsi e sognare: un inizio colorato e assai piacevole.

Listen & Follow

Lumari: Bandcamp | Spotify