Dopo un primo EP, “Our First Four Songs”, uscito nel novembre 2019, Brendan Dyer, titolare del progetto, ha deciso di trasformare i Milly in una band vera e propria e ad aprile è arrivato questo secondo lavoro sulla breve distanza, pubblicato dalla Dangerbird Records.

L’EP, composto da cinque canzoni e della durata di meno di venti minuti, è stato registratro, prodotto, mixato e masterizzato da Corey Coffman.

La loro nuova fatica inizia con “Star Spangled Banner” che ci riporta verso suoni alt-rock anni ’90 che ci ricordano da vicino gli Smashing Pumpkins: le atmosfere malinconiche, invece, sono frutto dell’ansia e della depressione che tanti americani hanno vissuto negli ultimi anni (colpa di Donald Trump?).

“Denial”, invece, sembra più tranquillo e la voce di Dyer è appena sospirata, mentre le chitarre non nascondono la loro potenza, creando comunque splendide ed emotive melodie.

“Star Thistle Blossom”si muove su territori shoegaze con le sue sei corde fuzzy e un’intensità che sembra provenire dal mondo grunge; “Birds Fly Free” chiude l’EP con un altro viaggio nello shoegaze con i morbidi vocals di Brendan che sanno farci sognare ben combinandosi con i frequenti cambi di energia della strumentazione.

Sicuramente la band di stanza a Los Angeles non nega le sue nostalgiche influenze ’90s, ma con questo “Wish Goes On” riesce a entusiasmarci con momenti in cui l’adrenalina e le sensazioni melodiche diventano ingredienti perfetti per le nostre orecchie. Un gruppo da continuare a seguire!

