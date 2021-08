GUARDA IL VIDEO DI “PARTNER”, IL NUOVO SINGOLO DI ADA LEA

Il prossimo 24 settembre, via Saddle Creek, Ada Lea pubblicherà il suo secondo LP, “One Hand On The Steering Wheel The Other Sewing A Garden”, che arriva a distanza di oltre due anni dal suo debutto sulla lunga distanza, “What We Say In Private”.

Il nuovo album della musicista canadese di origini modenesi è ambientato a Montreal e ogni canzone esiste come un punto sulla mappa della storia personale della città in cui Alexandra Levy è cresciuta. La città esiste sia come luogo sia come personaggio in molte di queste canzoni.

Dopo aver scritto le sue canzoni a Banff, Alberta, Ada Lea si è trasferita a Los Angeles dove ha registrato il disco insieme al produttore Marshall Vore (Phoebe Bridgers, Ryan Adams), già al lavoro con lei per l’EP “Woman, Here” (2020).

Oggi intanto arriva anche un nuovo singolo, “Partner” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Erica Orofino.

La Levy lo descrive come “una canzone che parla di muoversi attraverso un ricordo… un ricordo involontario che ti si impossessa di te la notte dopo una festa (che si svolge la mattina dopo la canzone ‘damn’).”

Photo Credit: Monse Muro