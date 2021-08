NONO ALBUM DI MARISSA NADLER A OTTOBRE. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “BESSIE, DID YOU MAKE IT?”

A distanza di tre anni dal suo ottavo LP, “For My Crimes“, Marissa Nadler annuncia il suo successore, “The Path Of The Clouds” (pre-order), in uscita il prossimo 29 ottobre via Sacred Bones Records e Bella Union.

Le canzoni del disco sono state scritte per la maggior parte con il piano, uno strumento che la Nadler ha incominciato a usare durante il lockdown.

Numerose le collaborazioni su questo nuovo LP, tra cui troviamo Mary Lattimore, Simon Raymonde dei Cocteau Twins (che dirige anche la Bella Union), Emma Ruth Rundle, Milky Burgess (the Mandy soundtrack), Jesse Chandler (Midlake, Mercury Rev) e Amber Webber (Black Mountain).

Il primo singolo è la opening-track “Bessie, Did You Make It?” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Mitch Wells.

“The Path Of The Clouds” Tracklist:

1. Bessie, Did You Make It?

2. The Path Of The Clouds

3. Couldn’t Have Done The Killing

4. If I Could Breathe Underwater

5. Elegy

6. Well Sometimes You Just Can’t Stay

7. From Vapor To Stardust

8. Storm

9. Turned Into Air

10. And I Dream Of Running

11. Lemon Queen