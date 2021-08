NUOVO ALBUM PER GLI EXPLOSIONS IN THE SKY A OTTOBRE

A distanza di cinque anni e mezzo dal loro settimo LP, “Wilderness“, gli Explosions In The Sky annunciano un nuovo lavoro.

“Big Bend (An Original Soundtrack For Public Television)” (pre-order), in uscita il prossimo 1° ottobre, è “la colonna sonora di un documentario sul Big Bend National Park, un posto a noi caro”, spiega la band post-rock texana.

Il primo estratto si chiama “Climbing Bear” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Big Bend (An Original Soundtrack for Public Television)” Tracklist:

01. Chisos

02. Climbing Bear

03. Woodpecker

04. Spring

05. Flying

06. Camouflage

07. Swimming

08. Stories In Stone

09. Summer

10. Nightfall

11. Owl Hunting

12. Sunrise

13. Big Horns

14. Autumn

15. Cubs

16. Pallid Bats

17. Rains Legacy

18. Bird Family

19. Winter

20. Human History