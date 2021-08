“ORANGE” è IL NUOVO SINGOLO DEI PINEGROVE

Dopo aver realizzato a gennaio la colonna sonora del lungometraggio “Amperland, NY”, i Pinegrove sono già pronti a tornare con materiale inedito.

La band del New Jersey, infatti, ha rilasciato il nuovo singolo “Orange”, che potete ascoltare qui sotto: la canzone, che parla della crisi climatica, è stata scritta lo scorso anno durante gli incendi che hanno colpito l’Oregon.

Evan Stephens Hall afferma che “”Orange”, un valzer sulla crisi climatica, è stato scritto il giorno in cui le foto del cielo iniettato di sangue dell’Oregon circolavano su Internet nel 2020. La canzone cerca di bilanciare l’indignazione per coloro che impediscono il progresso – i politici eletti in buona fede per proteggere noi che invece si credono celebrità – con la sensazione eterea, quasi dissociativa di essere vivi alla fine della storia. Il miraggio offerto dal teatro politico di oggi non fa nulla per placare le nostre preoccupazioni mentre guardiamo dove effettivamente vanno i soldi: l’esercito americano, una delle maggiori fonti globali di emissioni di combustibili fossili, quindi per tutti coloro che da un lato hanno ascoltato la disperata prognosi scientifica e dall’altro hanno visto le già deboli promesse durante la campagna elettorale scambiate per guerre senza fine – è dura non perdersi d’animo.”

Continua: “Questa non è una canzone che cerca di convincere nessuno che il cambiamento climatico è reale. È per le persone inorridite dall’inerzia del governo nei confronti di ciò che tutti possiamo vedere con i nostri occhi. Con l’avanzare di quest’estate, battendo tutti i tipi di record nell’emisfero settentrionale, la conclusione affonda ulteriormente nel nostro intestino collettivo: è essenziale che le persone con un microfono inizino a gridare e, in qualsiasi modo possiamo affermare la comunità, intervenire e aiutarsi a vicenda in assenza del nostro governo e prendere sul serio la necessità di organizzarsi per un mondo migliore.”

In gennaio Hall aveva rivelato di aver composto un nuovo album nel 2020 e ora lo sta registrando insieme alla band, ma non ci sono ancora notizie ufficiali riguardo alla sua uscita: “Non so quando potrà uscire, speriamo durante quest’anno”, ha detto il frontman.

Photo Credit: Kenna Hynes