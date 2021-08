UNDICESIMO ALBUM PER I FEEDER. GUARDA IL VIDEO DELLA TITLE-TRACK “TORPEDO”

A distanza di quasi tre anni dal loro decimo album, “Tallulah“, i Feeder ritorneranno il prossimo 18 marzo, via Big Teeth Music, con un nuovo lavoro full-length, “Torpedo” (pre-order).

Lo slancio è stato qualcosa che è mancato a molti artisti negli ultimi 18 mesi. Per i Feeder, il conseguente intorpidimento dei blocchi nelle fasi iniziali ha inevitabilmente portato a un periodo insolitamente privo di ispirazione per la band e per il songwriter Grant Nicholas. La band gallese, tuttavia, è sempre stata maestra nello sposare la luce e l’oscurità – illuminando gli angoli ombrosi del suo mondo per scoprire qualcosa di commovente ed edificante – il che significa che non passò molto tempo prima che le condizioni diventassero una tempesta perfetta per far scattare il fulmine dell’ispirazione e presto si sono materializzate canzoni per addirittura due album.

Il primo singolo estratto è la title-track “Torpedo” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Dopo la frustrazione di non essere in grado di esibirmi dal vivo, volevo davvero tornare con il botto e una classica canzone dei Feeder più pesante ma melodica. Tutta l’emozione e la frustrazione hanno causato un’ondata creativa. Dinamicamente e musicalmente “Torpedo” ci è sembrata la scelta più ovvia da condividere per prima. Il ritornello ha un filo di positività che porta luce ai versi più oscuri.

Non vediamo l’ora di tornare in tour e suonare il nuovo materiale dell’album. Questo sarà il set più pesante che abbiamo suonato da un po’ di tempo a questa parte, quindi non vedo l’ora. Potremmo rivisitare anche alcuni classici della vecchia scuola più pesanti e toccare alcune cose elettriche di “Renegades” e “All Bright”, ha detto Nicholas.

“Torpedo” Tracklist:

1. The Healing

2. Torpedo

3. When It All Breaks Down

4. Magpie

5. Hide And Seek

6. Decompress

7. Wall Of Silence

8. Slow Strings

9. Born To Love You

10. Submission

11. Desperate Hour (Exclusive CD track)