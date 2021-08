ASCOLTA “LIVE AT ELECTRIC LADY”, IL NUOVO EP DI PATTI SMITH

Patti Smith ha pubblicato a sorpresa un nuovo EP di sette canzoni, “Live At Electric Lady”, parte delle serie del mitico studio di NYC e di Spotify.

Il nuovo lavoro è stato registrato lo scorso aprile insieme alla sua band composta da Lenny Kaye, Tony Shanahan e J.D. Daugherty più suo figlio Jackson Smith.

Il suo primo album, “Horses”, era stato registrato nel 1975 proprio all’Electric Lady e l’EP include, tra l’altro, una versione di “Birdland” presente su quel disco.

L’EP contiene inoltre due cover, “Blaming It On The Sun” (1972) di Stevie Wonder e “One Too Many Morning” (1964) di Bob Dylan.

Patti ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di far parte della serie Live at Electric Lady di Spotify, il nostro studio di registrazione preferito. È stata una sfida unica e ci ha offerto una piattaforma entusiasmante e innovativa. Siamo grati a Spotify per il loro generoso supporto e la volontà di presentare una performance dal vivo con tutte le sue possibilità di rischio e rivelazione.”

“Live At Electric Lady” EP Tracklist:

1. April Fool

2. Ghost Dance

3. Blame It On The Sun (Stevie Wonder)

4. Broken Flag

5. Birdland

6. One Too Many Mornings (Bob Dylan)

7. Peaceable Kingdom