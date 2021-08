I Chvrches sono stati ospiti musicali dell’ultima puntata del “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

La band scozzese ha eseguito dal vivo “Good Girls” singolo estratto da “Screen Violence” album in uscita domani, venerdì 27 agosto su etichetta Glassnote.

Guarda l’esibizione:

“Screen Violence” esce a 3 anni di distanza dal precedente lavoro “Love Is Dead” (2018) e include il brano “How Not to Drown” che vanta il featuring del leader e frontman dei Cure Robert Smith.