NOTHING: “AMBER GAMBLER” è IL PRIMO ASSAGGIO DA “THE GREAT DISMAL B-SIDES” ATTESO A OTTOBRE

I Nothing hanno pubblicato “The Great Dismal” nel 2020 e ora andranno a svelare altri brani provenienti da quelle session su “The Great Dismal B-Sides” (pre-order). Il tutto uscirà l’8 ottobre via Relapse e includerà tre nuove tracce: “Amber Gambler”, “The Great Dismal” e una cover di “La La Means I Love You” dei Delfonics.

“La disparità del mondo e le circostanze surreali che occupavano tutti gli angoli della vita mentre si tentava di scrivere e registrare questo album erano così eccessivamente animate che le canzoni non potevano non essere contaminate“, dice Domenic Palermo. “Tagliare via gli strati per negoziare con il tempo era come strappare interi capitoli da un romanzo. Il ragionamento che sta dietro alla pubblicazione fisica di questo album, e una grande parte del perché è stata lasciata fuori la title track, è stato quello di fare questa eventuale e necessaria connessione”.

I Nothing hanno condiviso la prima traccia con il il videodiretto da Ben Rayner.