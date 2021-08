ROBERT LEVON BEEN (BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB) SVELA I DETTAGLI DEL DISCO COMPOSTO PER IL NUOVO FILM DI PAUL SCHRADER

ROBERT LEVON BEEN (BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB) SVELA I DETTAGLI DEL DISCO COMPOSTO PER IL NUOVO FILM DI PAUL SCHRADER

Robert Levon Been, compositore, produttore, multi-strumentista e co-fondatore dei Black Rebel Motorcycle Club, ha svelato i dettagli del suo prossimo disco solista “The Card Counter: Original Songs From The Motion Picture”.

L’album raccoglie composizioni originali composte per “The Card Counter” ultimo film diretto da Paul Schrader (“American Gigolo”, “Dog Eat Dog”), prodotto da Martin Scorsese e interpretato da Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan e Wilem Dafoe.

Nuovo estratto in ascolto “Mercy Of Man”:

Inizialmente Schrader aveva coinvolto sul progetto il musicista solo per la composizione del brano di chiusura del film. Successivamente il contributo all’intera colonna sonora della pellicola da parte del chitarrista dei Black Rebel Motorcycle Club è diventato più corposo.

Ironicamente, l’intero progetto è iniziato lavorando prima sull’ultima scena del film, ha svelato Levon Been.

Paul mi ha chiesto di scrivere una canzone originale per una scena finale molto intima. Per quanto il concetto fosse allettante, devo ammettere che quel tipo di composizione è anche la mia più grande paura: scrivere direttamente sull’immagine con una tale precisione da assumere il controllo della narrazione in modo sostanziale, cosa da cui Paul non si allontana mai. Mi ha anche trasformato in un relitto nervoso perché so quanto sia facile rovinare rapidamente un film con un solo testo nel momento sbagliato. Per fortuna per “Mercy Of Man”, avevo S.G. Goodman a New York che cantava con me, mi ha aiutato a sperimentare, a creare una sorta di duetto abbastanza non convenzionale che ha lo scopo di evocare le emozioni dei due personaggi in quella scena finale.

“The Card Counter: Original Songs from The Motion Picture” sarà pubblicato il prossimo 10 settembre su BMG records. Il film è invece atteso nelle sale per ottobre.

Credit Foto: Eddy BERTHIER from Brussels, Belgium, CC0, via Wikimedia Commons