THE BEATLES: IN ARRIVO LA RISTAMPA DI “LET IT BE”

The Beatles annunciano la ristampa di “Let It Be” grande classico del 1970.

La ristampa (pre-order), in uscita il 15 ottobre via Apple Corps Ltd./Capitol/UMe, proporrà, nel packaging originale, oltre al disco registrazioni in studio mai pubblicate prima, un mix del 1969 firmato Glyn Johns e nuovi mixes firmati Giles Martin e Sam Okell.

“Ho sempre pensato che la versione originale di “Let It Be” fosse piuttosto triste in quanto trattava dello scioglimento della nostra band” commenta Paul McCartney. “Ma il nuovo disco mostra il cameratismo e l’amore che noi quattro avevamo. Mostra anche i momenti meravigliosi che abbiamo passato insieme e, combinato… l’album “Let It Be” appena rimasterizzato, è un potente promemoria di questo tempo. È così che voglio ricordare i Beatles”.

“Let It Be” è stato completamente remixato dal produttore Giles Martin e dall’ingegnere del suono Sam Okell in stereo, 5.1 surround DTS e Dolby Atmos. Tutte le nuove versioni di “Let It Be” contengono il nuovo mix stereo della versione di Phil Spector realizzato direttamente dalla sessione originale e dai nastri a otto tracce della celebre performance sul tetto dell’edificio che ospitava gli uffici della Apple Corps a Londra.

Le raccolte fisiche e digitali Super Deluxe includono anche 27 registrazioni di sessioni inedite, un EP di quattro tracce e “Get Back”, l’album di 14 tracce con il mix realizzato da Glyn Johns nel 1969 e mai pubblicato prima d’ora.



Let It Be Special Edition Super Deluxe con 57 tracce sarà disponibile nei seguenti formati:

* 5CD + 1Blu-ray con libro rilegato di 105 pagine in un cofanetto fustellato da 25 x 30 cm.

* 4LP in vinile da 180 gr. half-speed mastered + EP in vinile da 12” a 45rpm con libro rilegato di 105 pagine in un cofanetto fustellato da 32 x 32 cm.

* Digital Audio Collection (stereo + album mixes in hi res 96kHz/24-bit e Dolby Atmos)

Let It Be (nuovo stereo mix dell’album originale): 12 tracce

Outtakes, studio jams e prove mai pubblicate prima d’ora: 27 tracce

Get Back mix del 1969 di Glyn Johns, remastered: 14 tracce

Let It Be EP: 4 tracce

Mix inedito di Glyn Johns del 1970 di “Across The Universe” e “I Me Mine”

Nuovi mix stereo di Giles Martin e Sam Okell dei singoli “Don’t Let Me Down” e “Let It Be”

Il bellissimo libro, presente all’interno delle edizioni Super Deluxe in CD e in Vinile, contiene la prefazione di Paul McCartney, un’introduzione di Giles Martin, un ricordo di Glyn Johns, note e capitoli dettagliati sui brani dell’autore e produttore radiofonico oltre che storico dei Beatles Kevin Howlett e un saggio del giornalista e autore John Harris che mette a confronto mito e realtà delle sessioni di registrazione. Il libro è illustrato, in stile scrapbook, con foto rare e inedite di Ethan A. Russell e Linda McCartney, nonché immagini mai pubblicate prima di testi manoscritti, note di sessione, schizzi, corrispondenza dei Beatles, scatole di nastri, fotogrammi di film e altro ancora.

Let It Be Special Edition Deluxe con 26 tracce sarà disponibile nel seguente formato:

* 2CD in digipak con booklet di 40 pagine con una selezione di contenuti tratta dal libro dell’edizione Super Deluxe

Let It Be (nuovo stereo mix dell’album originale): 12 tracce

Outtakes, studio jams e prove mai pubblicate prima d’ora: 13 tracce

Mix inedito di Glyn Johns del 1970 di “Across The Universe”

Let It Be Special Edition (Standard) con le 12 tracce dell’album originale con il nuovo stereo mix sarà disponibile nei seguenti formati:

* 1CD digipak

* Digital (con l’aggiunta dell’hi res 96kHz/24-bit e Dolby Atmos)

* 1LP in vinile da 180 gr. half-speed mastered

* 1LP Picture Disc Limited Edition

vinyl illustrated with the album art (new stereo mix of original album)