Ad appena sedici anni, Kali non è comunque nuova al mondo della musica: la giovanissima losangelina, infatti, ha iniziato a prendere lezioni di piano a soli quattro anni e, nel corso degli anni, ha imparato a suonare chitarra, basso, violino, tastiere e batteria.

Nel 2017 ha formato la sua prima band, i Big Wednesday, ma ora è arrivato il monento della sua carriera solista e a maggio è uscito, via Nettwerk, questo suo primo EP di sei tracce prodotto da lei stessa insieme a Miro Mackie (Wallows, St. Vincent, Mallrat) e a Daniel Chae dei Run River North.

L’esordio sulla breve distanza della californiana inizia con il suo primo singolo, “Back To The Start”, dove ai vocals dall’atmosfera riflessiva si contrappone una strumentazione decisamente vivace che crea gustose melodie indie-pop di cui non possiamo fare a meno di innamorarci.

“Lucy” poi racconta la sua relazione con la persona che dà il titolo alla canzone: le sue brillanti e cristalline chitarre, accompagnate da ritmi decisi, disegnano toni pop molto gradevoli, eleganti e freschi.

“Too Tired” fa parecchio uso dell’elettronica che aggiunge una maggiore potenza al brano, ma allo stesso tempo trova anche cori dai sapori soul che riescono a convivere bene.

“I Just Wanna” continua a puntare sui ritmi, ma trova anche eleganti synth che ci mettono voglia di ballare, mentre il bedroom-pop di “Again” rallenta la velocità con i vocals malinconici della Flanagan e gradevolissime melodie, pur non perdendo le sue tendenze dancey.

Un lavoro davvero interessante e ricco di influenze questo debutto di Kali, che dimostra come la sedicenne californiana sia musicalmente molto matura per la sua età: aspettiamo con grande curiosità i suoi prossimi passi, ma nel frattempo continuiamo a goderci questo “Circles”.

