THE FIERY FURNACES: ASCOLTA LA B-SIDE “THE FORTUNE TELLER’S REVENGE”

Nuovo inedito per i fratelli Eleanor e Matthew Friedberger.

“The Fortune Teller Revenge” è la b-side del singolo “Down By the So and So on Somewhere” brano che alcune settimane fa aveva segnato il ritorno dei Fiery Furnaces dopo circa 11 anni di silenzio (ultimo disco del duo “I’m Going Away” pubblicato nel 2009).

Ascolta il nuovo brano:

I Friedberger commentano così la b-side:

Le canzoni sono state registrate a New York City e un poco più a nord della città dal 3 al 10-12 febbraio 2020. “Down at the So and So on Somewhere” è una canzone piena di rimpianto sull’avere dei rimpianti. Adesso sembra ancora più triste di come l’avevamo pensata inizialmente: “Will you meet me”, etc. Matthew è stato felice di usare una drum machine sovietica. Eleanor è stata felice di suonare una vera batteria. “The Fortune Teller’s Revenge” è un’altra canzone triste. Abbiamo tagliato dei versi dalla prima e terza strofa: “with me; just kidding” e “leave everything to me”. A Matthew piace sentire Eleanor cantare “I’m sorry to say I’ve never made a mistake”

Contestualmente la band ha annunciato il ritorno dal vivo svelando alcune date negli USA tra ottobre e novembre.