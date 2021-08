GLI AVVOCATI DI SPENCER ELDER CHIEDONO DI CENSURARE LA COPERTINA DI TUTTE LE PROSSIME RISTAMPE DI “NEVERMIND”

Emergono nuovi, ‘curiosi’, dettagli sulla causa intentata da Spencer Elden, il bimbo ritratto sulla copertina di “Nevermind”, nei confronti dei Nirvana per utilizzo di materiale pedopornografico.

Maggie Mabie, legale del ragazzo oggi 30enne, ha dichiarato all’Associated Press che oltre alla già nota richiesta di risarcimento, 150.000 dollari per danni psicologici, il suo assistito pretende che a fronte di prossime ristampe del disco la foto, immortalata nell’iconica cover, sia censurata in modo che non vengano mostrati i genitali del bambino.

E’ stato Cobain a scegliere l’immagine che rappresenta Spencer come un sex worker nell’atto di afferrare una banconota che penzola da un amo da pesca davanti al suo corpo nudo con il pene mostrato esplicitamente. ha dichiarato la Mabie.