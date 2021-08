GUARDA IL VIDEO DI “DRIVING THE HEARSE”, IL NUOVO SINGOLO DI CHRISTOPHER PAUL STELLING

Manca ormai meno di un mese all’uscita del nuovo LP di Christopher Paul Stelling, “Forgiving It All”: il sesto lavoro sulla lunga distanza del musicista statunitense arriverà il prossimo 24 settembre via Tone Three Music a distanza di un anno e mezzo dal precedente, “Best Of Luck”.

Le dieci canzoni che compongono il suo nuovo album “esprimono l’accettazione per le lotte e le gioie della vita e cantano la sua gratitudine per essere ancora qui”, spiega la press-release.

Ora arriva anche un altro nuovo singolo, “Driving The Hearse” e qui sotto potete vedere il relativo video.

Un comunicato dice che “”Driving The Hearse” è un canto di morte. È un balsamo e un bagno caldo rilassante. Ho sempre sentito certi cantautori iconici descrivere le canzoni rare che sono appena apparse, completamente formate, come se fossero state prese da qualche altro regno. A volte succede, e possiamo quasi raggiungere e riportare qualcosa. Ma a quale costo? Cosa stiamo imbrogliando? O è questo il gioco? Prendere il comando, guidare il carro funebre, spingere, arare in avanti, questo è il modo per fare il nostro posto – per fare il nostro letto. È nel modo in cui viviamo le nostre vite che saremo ricordati, si spera.”

