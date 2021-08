NUOVO LIVE EP PER I BALTHAZAR A SETTEMBRE.

Dopo aver pubblicato il loro quinto album, “Sand“, a fine febbraio, i Balthazar hanno già altre novità da proporre ai loro fan.

La band art-pop belga, infatti, annuncia l’uscita dell’EP “Sand Castle Tapes” (pre-order), in uscita il prossimo 24 settembre via PIAS.

Si tratta di un documentario e di un concerto live filmato da Heleen Declercq in un vecchio castello vicino a Bruxelles e co-prodotto con HolyShit Sessions.

L’EP è composto da otto canzoni rilavorate dell’album più recente più due “jam”.

Qui sotto, intanto, potete vedere i due primi estratti, “On A Roll” e “Moment”.

“Sand Castle Tapes” EP Tracklist:

01. On A Roll

02. Powerless

03. Jam 1

04. Moment

05. You Won’t Come Around

06. Linger On

07. Jam 2

08. Losers

09. Halfway

10. I Want You