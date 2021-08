THE WILDERNESS OF MANITOBA: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “SOMETIMES”

Gradito ritorno quello dei Wilderness Of Manitoba che il prossimo 29 ottobre pubblicheranno, via Popguru Sound & Vision, il loro sesto LP, “Farewell To Cathedral”, che arriva dopo quattro anni dal precedente, “Across The Dark”.

La press-release ci dice che le 10 canzoni incluse nel nuovo album mostrano brani “catturati nel loro stadio più vivo e più puro.”

Registrato in due giorni al Revolution Recording di Toronto, il disco vede il frontman, chitarrista e tastierista del gruppo folk-rock canadese Will Whitwham accompagnato da Victoria Carr (vocals, chitarra acustica), Tavo Diez de Bonilla (basso, vocals) e Adam Balsam (batteria, voce, chitarra, tastiere).

Dopo aver condiviso “The Alchemist” il mese scorso, ora la band di Toronto ritorna con un nuovo singolo, “Sometimes”, che potete ascoltare qui sotto: il pezzo “è incentrato sulla disillusione e il dubbio – una canzone anti-amore nella tradizione popolare su tutte le parti all’interno di una relazione che a volte non sembrano combaciare del tutto. Tuttavia, la speranza prevale nel ritornello del coro che è un ultimo promemoria che ci sentiamo solo in questo modo “Sometimes”.”

Photo Credit: Jonathan Adediji