CHUBBY AND THE GANG IN ITALIA AD APRILE 2022

Proprio ieri Chubby And The Gang hanno pubblicato il loro sophomore, “The Mutt’s Nuts”, uscito per Partisan Records: nel mentre la band punk-rock dell’ovest di Londra annuncia anche il suo tour europeo.

Gli inglesi passeranno anche in Italia nel mese di aprile per tre date (Milano, Roma e Bologna) a supporto della loro nuova release.

Questo il programma:

Mercoledì 6 Aprile 2022

Milano, Legend Club – viale Enrico Fermi, 98

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico in piedi: € 18,00 + prev. / € 20,00 in cassa la sera del concerto

Biglietti disponibili su Ticketone e Vivaticket.

Giovedì 7 Aprile 2022

Roma, MONK – via Giuseppe Mirri, 35

Posto unico in piedi: € 18,00 + prev. / € 20,00 in cassa la sera del concerto

Biglietti disponibili su Dice.

Venerdì 8 Aprile 2022

Bologna, Locomotiv Club – via Sebastiano Serlio, 25/2

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico in piedi: € 18,00 + prev. / € 20,00 in cassa la sera del concerto

Ingresso consentito ai possessori di tessera AICS.

Biglietti disponibili su Ticketone e Vivaticket.