ESCE A FINE OTTOBRE IL PRIMO ALBUM DEI GEESE. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “LOW ERA”

Il prossimo 29 ottobre (il 3 dicembre in formato fisico), via Partisan Records / PIAS, i Geese pubblicheranno il loro primo LP, “Projector” (pre-order).

I Geese sono una band che inizia e finisce a Brooklyn, come progetto tra amici e hanno costruito un home studio in un seminterrato. Il loro album di debutto nasce dalla stessa ambizione: fare musica con ogni mezzo necessario. Le nove canzoni dell’album fondono tutta l’ansia irrequieta e la frustrazione repressa di cercare di capire la vita a 18 anni con un’immediatezza e una scioltezza del muro del suono. Cuffie e pista da ballo in parti uguali.

Proprio nel loro studio, chiamato The Nest, è stato scritto, prodotto e registrato questo loro esordio full-length, che è poi stato mixato dalle sapienti mani di Dan Carey (Squid, black midi, Fontaines D.C.).

Il nuovo singolo si chiama “Low Era” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Fons Schiedon.

Dice la band di NYC del suo nuovo brano: “Stavamo cercando di far sembrare tutto super pesante, raccapricciante e complicato, proprio perché era tutto quello che sapevamo fare. Quattro canzoni sul pavimento come “Low Era” ci erano sembrate un po’ veleno per un po’, finché non abbiamo cercato consapevolmente di sfidarci a scrivere qualcosa di più ballabile. Una volta che abbiamo smesso di imporre certi limiti, ha finito per funzionare senza che ce lo aspettassimo e ha persino inaugurato questo elemento psichedelico 3-D che finisce per apparire in tutto l’album.

Ci piace l’idea di confondere un po’ l’ascoltatore e cercare di rendere ogni canzone una contrapposizione all’ultima, oscillando tra orecchiabile e complicato, veloce e lento. “Low Era” è un’estremità di quello spettro e alla fine ha ampliato la portata delle canzoni che pensavamo di poter fare.”

“Projector” tracklist:

1. Rain Dance

2. Low Era

3. Fantasies / Survival

4. First World Warrior

5. Disco

6. Projector

7. Exploding House

8. Bottle

9. Opportunity Is Knocking