HAND HABITS CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “NO DIFFERENCE”

Il prossimo 22 ottobre, via Saddle Creek, Hand Habits pubblicherà il suo terzo LP, “Fun House”, che arriva a due anni e mezzo di distanza dal precedente, l’ottimo “Placeholder”.

Il nuovo album, che è stato prodotto da Sasami, porta Meg Duffy su nuovi territori: “Ho sentito un enorme cambiamento nel modo in cui vedevo il mondo e vedevo me stessa, muovendomi attraverso certi schemi emotivi e schemi comportamentali e facendoli davvero a pezzi”, dice la musicista dello stato di New York. “Sasami mi ha permesso di occupare molti spazi sonori diversi e mi ha sfidato a ripensare a questi limiti che avevo sulla mia identità. Non mi permettevo di entrare in certi ruoli a causa della piccola scatola in cui mi stavo mettendo in base a tutte queste false narrazioni che ero arrivata a credere su me stessa. Penso che questo coincida anche con la mia identità trans, perché gran parte di quel viaggio per me è stato davvero combattere contro ciò che non mi è ‘permesso’ di essere.”

Il nuovo singolo si chiama “No Difference” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da V Haddad.

Photo Credit: Jacob Boll