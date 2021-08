JAPANESE BREAKFAST ANNUNCIA IL SOUNDTRACK DEL VIDEOGIOCO “SABLE”

Dopo aver realizzato a giugno il suo terzo LP, “Jubilee“, e aver pubblicato un libro di memorie, “Crying In H Mart”, ad aprile, Japanese Breakfast annuncia ora un altro nuovo lavoro.

La musicista sudcoreana di stanza a Philadelphia ha infatti composto il soundtrack per il nuovo videogioco “Sable” e il suo disco, che contiene sia musica strumentale che nuove canzoni, vedrà la luce il prossimo 24 settembre via Dead Oceans / Sony Music.

“Sono stata così fortunata che Daniel Fineberg e Gregorios Kythreotis della Shedworks mi abbiano invitata a vedere questo gioco così presto”, afferma Michelle Zauner. “Sono rimasta immediatamente affascinata dal mondo che avevano costruito, un pianeta deserto pieno di misteriose meraviglie naturali e architettoniche e la storia che avevano immaginato, quella di una giovane ragazza che diventa maggiorenne attraverso l’esplorazione. Per me era importante che ogni bioma in questo mondo fosse unico. Ho usato i fiati e la stratificazione vocale per far sembrare antiche e sconosciute rovine monumentali, campioni industriali e sintetizzatori morbidi per far sembrare fredde e metalliche le navi atomiche, chitarra classica e pianoforte brillante per rendere gli accampamenti accoglienti e familiari. Volevo che i temi principali richiamassero le opere iconiche di Joe Hisaishi e Alan Menken, per riempire l’ascoltatore con la meraviglia infantile di qualcuno sul precipizio di una grande scoperta.”

Qui sotto, intanto, è possibile vedere il video del nuovo singolo “Glider” e un trailer di Sable.

“Sable” soundtrack Tracklist:

1. Main Menu

2. Glider

3. Better the Mask

4. The Ewer (Day)

5. The Ewer (Night)

6. Eccria (Day)

7. Eccria (Night)

8. Campfires

9. Exploration (Ships)

10. Exploration (Ruins)

11. Exploration (Nature)

12. Beetle’s Nest

13. Glow Worm Cave

14. Pyraustas Ruin

15. Badlands (Night)

16. Hakoa (Day)

17. Hakoa (Night)

18. Sansee (Day)

19. Sansee (Night)

20. Redsee (Day)

21. The Wash (Day)

22. Chum Lair

23. Beetle Detour

24. Machinist’s Theme

25. Cartographer’s Theme

26. Mask Caster’s Theme

27. Mischievous Children

28. Ibexxi Camp (Day)

29. Ibexxi Camp (Night)

30. Burnt Oak Station (Day)

31. Burnt Oak Station (Night)

32. Abandoned Grounds