KING KRULE ANNUNCIA UN NUOVO LIVE-ALBUM

E’ passato appena un anno e mezzo dalla pubblicazione del suo quarto LP, “Man Alive!“, e King Krule è già pronto a ritornare con un nuovo lavoro.

Il musicista e produttore di Southwark pubblicherà il prossimo 10 settembre, via XL Recordings, un nuovo live-album chiamato “You Heat Me Up, You Cool Me Down”.

Poche settimane prima che il mondo andasse in lockdown King Krule aveva tenuto alcune date in Europa e le canzoni di questo nuovo album sono state registrate proprio durante quei concerti.

Qui sotto intanto potete vedere la sua performance di “Stoned Again”, singolo estratto da “Man Alive!”, registrata a Parigi.

“You Heat Me Up, You Cool Me Down” Tracklist:

1. Out Getting Ribs

2. Emergency Blimp

3. A Slide In (New Drugs)

4. The Ooz

5. Cellular

6. Stoned Again

7. Slush Puppy

8. Rock Bottom

9. Comet Face

10. Perfecto Miserable

11. Alone, Omen 3

12. Baby Blue

13. Half Man Half Shark

14. Underclass

15. Energy Fleets

16.Please Complete Thee

17. Easy Easy