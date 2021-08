TRACK: COMMON JACK

John Gardner, titolare di questo progetto, è stato per due anni in tour con lo show di Brodway “Once”, basato sul film che vedeva come protagonisti Glen Hansard e Marketa Irglová, ma è solo quando ha incontrato a Los Angeles l’irlandese che ha finalmente deciso di dedicarsi solamente alla musica.

Ora Common Jack ritorna con un nuovo EP, “Lake Song”, uscito per frtyfve, il cui singolo principale si chiama “Zion National Park”.

Il brano folk, descritto con una semplice chitarra e un drumming leggero, sa regalare forti emozioni a chi ascolta grazie alla passione dei delicati vocals di Gardner e alle sue deliziose armonie.

Listen & Follow

