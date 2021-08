“UNDERFIRE” è IL NUOVO SINGOLO DEI DJANGO DJANGO ESTRATTO DALLA VERSIONE DELUXE DI “GLOWING IN THE DARK”

Lo scorso febbraio i Django Django hanno pubblicato, via Beacause Music, il loro quarto album, “Glowing In The Dark“, ma il mese prossimo arriverà anche una nuova versione deluxe del disco.

Il nuovo LP conterrà ulteriori cinque canzoni inedite che si vanno ad aggiungere alle dodici già presenti sull’originale.

Tra queste troviamo anche il nuovo singolo “Under Fire” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Drew Tyndell.

Vi ricordiamo inoltre che la band britannica sarà in Italia a novembre per presentare il suo nuovo album: l’unico appuntamento con loro è previsto per martedì 16 ai Magazzini Generali di Milano.

“Glowin In The Dark” Deluxe Edition Tracklist:

1. Spirals

2. Right The Wrongs

3. Got Me Worried

4. Waking Up (feat. Charlotte Gainsbourg)

5. Free From Gravity

6. The Ark

7. Night Of The Buffallo

8. The World Will Turn

9. Kick The Devil Out

10. Glowing In The Dark

11. Hold Fast

12. Asking For More

13. Shutters

14. Everything Flows

15. Days Are Numbered

16. Show Me The Way

17. Under Fire

Photo Credit: Horacio Bolz