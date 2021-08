I PALACE ANNUNCIANO UNA DATA ITALIANA E SVELANO IL NUOVO SINGOLO “GRAVITY”

Dopo oltre due anni dal loro sophomore, “Life After“, i Palace tornano a farsi risentire.

La band inglese ha infatti annunciato l’arrivo di un nuovo LP (pre-order), di cui però non ha ancora rivelato alcun dettaglio.

Nella tracklist troveremo il nuovo singolo “Gravity” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Min Bow.

A proposito del nuovo brano il frontman Leo Wyndham dice: “”Gravity” parla del cambiamento di prospettiva sulla propria insignificanza, di quando ci si rende conto di essere solo atomi di aria e acqua in un universo infinito. […] Questi pensieri notturni fanno riflettere e possono tenerti sveglio in uno stato di paranoia, dubitando del tuo scopo e del tuo posto.”

I Palace hanno inoltre svelato le date del loro tour europeo a supporto di questa loro terza fatica sulla lunga distanza: ci sarà un appuntamento anche in Italia previsto per mercoledì 22 febbraio 2022 al Circolo Magnolia di Segrate (MI). I biglietti per il concerto, che costano 15 € + d.p., sono già disponibili su ‘Ticketmaster.it’ e su ‘Ticketone.it’.