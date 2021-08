KANYE WEST PUBBLICA A SORPRESA IL NUOVO DISCO. ASCOLTA “DONDA”.

A sorpresa Kanye West a pubblicato il suo nuovo atteso album in studio “Donda”.

Il disco, ampiamente anticipato nel corso di 3 listening party, l’ultimo a Chicago aveva visto la controversa partecipazione di Marilyn Manson, include una lunga lista di collaboratori eccellenti: JAY-Z (on “Jail”), the Weeknd, Jay Electronica, the Lox, Young Thug, the late Pop Smoke, Travis Scott, Lil Baby, Kid Cudi, Lil Durk, Lil Yachty, Baby Keem, Playboi Carti, Ty Dolla $ign, Don Toliver e Fivio Foreign.

Tra i produttori accreditati troviamo invece Boi-1da, Mike Dean, E.Vax (Ratatat), 88 Keys, Swizz Beatz, Wheezy e Gesaffelstein.

Nella lunga lista di credits salta all’occhio la presenza di Brian Warner (aka Marylin Manson) e Chris Brown come compositori e autori del testo dei rispettivamente dei brani “Jail” e “New Again”.

Ascolta per intero “Donda”:

Credit Foto: Mert & Marcus