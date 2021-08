VIDEO: BOYS SCOUTS

Il prossimo 1° ottobre, via Anti- Records, Boys Scouts pubblicherà il suo quarto album, “Wayfinder”, che arriva a distanza di oltre due anni dal precedente, “Free Company”.

Taylor Vick, la musicista di Oakland che si nasconde dietro a questo moniker, lo ha registrato ad Anacortes, Washington insieme a Stephen Steinbrink, suo storico collaboratore: al disco hanno preso parte anche Travis, il fratello di Taylor, e Melina Duterte (aka Jay Som).

Dopo “That’s Life Honey”, condiviso nelle scorse settimane, ecco il nuovo singolo “Didn’t I”: delicato e riflessivo, si muove su leggeri territori indie-folk regalando sensazioni di intimità grazie alla voce gentile e piena di sentimenti della Vick e a una strumentazione che non cerca mai di forzare. Una piccola perla da gustare fino in fondo per un brevi momenti di pace!

Listen & Follow

Boy Scouts: Bandcamp