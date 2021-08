E’ MORTO LEE SCRATCH PERRY LEGGENDA DEL DUB E DEL REGGAE

Lee “Scratch” Perry, artista giamaicano leggenda del dub e del raggae, è scomparso oggi all’età di 85 anni.

Tra i primi a comunicare la notizia del decesso il primo ministro della Giamaica Andew Holness che ha twittato:

Le mie più profonde condoglianze alla famiglia, amici, e fans del leggendario produttore e cantante Rainford Hugh Perry OD meglio conosciuto come ‘Lee Scratch’ Perry.

Nato a Kendal (Giamaica) nel 1936 Perry fu da subito protagonista della scena locale lanciando l’etichetta Upsetter e formando la band the Upsetters con la quale diffuse la musica del suo paese in tutto il mondo.

Produttore di artisti del calibro di the Congos e Bob Marley & The Wailers Perry è unanimamente indicato come artista pioniere del genere reggae e dub.

L’ultimo disco del prolifico artista è uscito nel 2019: “Rainford” registrato con la collaborazioni di musicisti provenienti dalla Giamaica, da Inghilterra e Brasile è stato prodotto dall’amico e collega Adrian Sherwood.

My deep condolences to the family, friends, and fans of legendary record producer and singer, Rainford Hugh Perry OD, affectionately known as "Lee Scratch" Perry. pic.twitter.com/Eec2MEd6yC

— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) August 29, 2021