ESCE A FINE OTTOBRE IL SECONDO LP DELLE BAT FANGS. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “QUEEN OF MY WORLD”

A distanza di oltre tre anni e mezzo dal loro omonimo debutto full-length, le Bat Fangs annunciano i dettagli del loro sophomore: il duo, composto dalla cantante e chitarrista Betsy Wright (Ex Hex, Fire Tapes) e dalla batterista Laura King (Speed Stick, Flash Wound), pubblicherà “Queen Of My World” il prossimo 29 ottobre via Don Giovanni Records (pre-order).

“Il loro secondo LP è una massa rock di chitarra e voce che serve sia come rivendicazione che come rivalutazione di un suono che una volta era un terreno fertile per un marchio particolarmente egregio di rock di amici-fratelli. Rendendo omaggio al glam rock e ai suoni metal della loro giovinezza, mentre offrono un’alternativa modernizzata a un’epoca di musica che ha divinizzato la mascolinità tossica come un valore fondamentale, la Wright e la King rappresentano un nuovo modello di Rock Stardom che è meno sulle stelle e più sul Rock”, ci spiega la press-release.

Il primo singolo è la title-track “Queen Of My World” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Bob Sweeney.

“Queen Of My World” Tracklist:

1. Action

2. Queen Of My World

3. Talk Tough

4. Lightning Hand

5. Psychic Eye

6. Third Eye Vision

7. Supernatural

8. In The Water

9. Into The Weave