GUARDA IL VIDEO DI “MINOR LEAGUER”, IL NUOVO SINGOLO DEI LOOSE BUTTONS

A oltre un anno e mezzo dal loro primo LP, “Something Better”, il prossimo 22 ottobre, via Moon Crawl Records, i Loose Buttons pubblicheranno un nuovo full-length, “What’s On Outside”: il nuovo disco della band indie-rock di NYC è stato prodotto dal chitarrista degli Hop Along Joe Reinhart (Beach Bunny, Joyce Manor, Modern Baseball).

“Il nuovo album attinge alle realtà onnipresenti della perdita: delle persone e dei sogni, della stabilità e della contentezza e come fare il punto di tutta quella perdita a testa alta senza alla fine perdersi”, ci fa sapere la press-release.

Dopo “Window Seat (Freak You Out)”, condiviso poche settimane fa, ora è il turno del nuovo singolo “Minor Leaguer” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Austin Withers.