IL NUOVO SINGOLO DEI DURAN DURAN SI CHIAMA “ANNIVERSARY”

I Duran Duran, come sappiamo, si stanno avvicinando al loro nuovo album “Future Past”, la loro prima uscita in ben sei anni. Finora abbiamo ascoltato un paio di canzoni, “Invisible” e il non memorabile team-up con le CHAI chiamato “More Joy!”. Oggi, sono tornati con un’altra nuova canzone chiamata “Anniversary”, che ci pare la migliore fra le tre anticipazioni.

Ecco cosa ha detto John Taylor a riguardo del brano: “Anniversary” è una canzone speciale per noi. Ovviamente eravamo consapevoli del nostro imminente 40° anniversario nel fare musica insieme, ma volevamo che il significato della canzone fosse inclusivo nel modo più ampio possibile. Dopo aver suonato e lavorato insieme per così tanto tempo, apprezziamo molto ciò che “essere insieme” e “stare insieme” può davvero significare, non è qualcosa che 40 anni fa avremmo ritenuto degno di una canzone, ma oggi sì! È stato divertente costruire un brano con accenni ai precedenti successi dei Duran, sono veri e propri Easter eggs da far trovare ai fan“.