JOHNNY MARR SVELA IL PRIMO ASSAGGIO DAL NUOVO “FEVER DREAMS PT. 1” IN ARRIVO AD OTTOBRE

L’ex chitarrista degli Smiths Johnny Marr ha svelato i piani per un nuovo doppio album in quattro parti intitolato “Fever Dreams”. La prima parte dell’album arriverà il 15 ottobre via BMG, e oggi l’artista presenta il nuovo singolo intitolato “Spirit, Power and Soul”.

“‘Spirit, Power And Soul’ è una sorta di dichiarazione di essere in missione“, ha detto Marr. “Ho avuto un’idea su un suono elettronico con un sentimento gospel…un inno elettro soul“.

Mentre le altre tre parti non hanno ancora ricevuto date di uscita ufficiali, la nota stampa rivela che il disco rifletterà il “passato multiforme” dell’artista e porterà la sua musica “in un posto sorprendentemente nuovo“.

Il prossimo disco segna il primo lavoro di Marr dal 2019, dopo l’uscita di “Armatopia“. Il suo ultimo disco è stato “Call the Comet” del 2018.

Fever Dreams Pt. 1:

1. Spirit, Power and Soul

2. Receiver

3. All These Days

4. Ariel