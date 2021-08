OGGI “LA TESTA INDIPENDENTE” DEI TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI COMPIE 20 ANNI

Un sogno molto concreto quello dei Tre Allegri Ragazzi Morti che arrivati al terzo disco da bravi artigiani musicali mettevano la propria esperienza al servizio degli altri fondando la propria etichetta: La Tempesta, diventata negli ultimi venti anni un caposaldo della discografia italiana. Questi dieci brani, i primi usciti per quella che a tutti gli effetti era un’avventura d’inizio millennio creata con molta passione e un pizzico di lungimiranza, sono tutt’oggi un piccolo manifesto di vita e idee da ascoltare e conservare gelosamente.

Quarantatré minuti tra passato e presente, nati ad Andreis paese di Luca Masseroni e patria di un poeta come Federico Tavan, che gli stessi TARM hanno ricordato con un toccante omaggio durante la partecipazione remota e vicinissima al Primo Maggio 2021. C’è molto Friuli, moltissima Pordenone tra e righe e le note di un album completato o meglio “catturato, mischiato e inscatolato da Manu Fusaroli, Gigi Battistini e Giorgio Canali” al Natural HeadQuarter Studio di Ferrara tra giugno e luglio 2001. Il riferimento al fermento del The Great Complotto: rivoluzione artistica d’inizio anni ottanta, lezione d’indipendenza rivendicata e ribadita con la cover di “I’m In Love With My Computer” di miSs xoX & Andy Warhol Banana Technicolor, uno spunto per ripartire, non fermarsi e guardare oltre.

La guerra grintosa di “Ogni Adolescenza”, gli equilibri precari di “Quasi Adatti”, il filo rosso che lega “Prova A Star Con Me Un Altro Inverno A Pordenone” e “Volo Sulla Mia Città”, la distorsione che pervade ogni angolo di “Bugie Dei Morti” e convive benissimo con “La Pianura” scanzonata e il sarcasmo di “Terzo Millennio”, decisioni troppo vicine da prendere per mano e “Beat(o)” ancora attualissima.

Tutto il cuore, l’anima, il cervello di Davide Toffolo, Enrico Molteni e Luca Masseroni tre teste pensanti che spingevano sull’acceleratore con la forza disumana sprigionata da chitarra – basso – batteria staccando i primi biglietti di un “Piccolo Cinema Onirico” senza distanziamento né mascherine. “Benvenuti al piccolo cinema onirico / Ad un passo dal risveglio, poco prima di dormire / Un gigante ha gli occhi tondi e mi prende per la mano / Fino al bordo del cratere per vedere la città”.

Tre Allegri Ragazzi Morti – “La Testa Indipendente”

Data di pubblicazione: 31 agosto 2001

Tracce: 10

Lunghezza: 43:28

Etichetta: La Tempesta

Produttore: Giorgio Canali



Tracklist

1. Piccolo Cinema Onirico

2. Ogni Adolescenza

3. Terzo Millennio

4. Quasi Adatti

5. Bugie Dei Morti

6. La Pianura

7. Volo Sulla Mia Città

8. La Decisione

9. I’m In Love With My Computer

10. Prova A Star Con Me Un Altro Inverno A Pordenone

11. Beat(o)